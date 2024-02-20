Зазначається, що ці гривні вважаються незакінченими, оскільки на момент їх виготовлення ще не було доступного інструменту для нанесення напису на групу.

Українці можуть отримати значну суму грошей за деякі старі монети, оскільки частина з них є предметами колекціонування, і нумізмати готові виплатити за них великі суми. Такі дані були оприлюднені фахівцями ресурсу "Монети-ягідки".

Зокрема, деякі рідкісні види монет, які датуються 1992 роком, можуть коштувати від 10 000 до 20 000 гривень. Наприклад, екземпляр різновиду 1.1ААг, який відрізняється гладким гуртом без напису, має велику цінність.

Зазначається, що ці гривні вважаються "незакінченими", оскільки на момент їх виготовлення ще не було доступного інструменту для нанесення напису на гурт.

Також цінуються монети в 1 гривню 1995 різновиду 1БАг, які можуть бути продані за ціною від 7 000 до 9 000 гривень. Вони також відрізняються гладким гуртом.

За рідкісний різновид монети в 1 гривню 2001 року, позначений як 1АДг, можна отримати до 5 000 гривень. Ця монета відрізняється гладким гуртом без написів, що є її особливістю. Однак фахівці попереджають, що ця гривня часто підробляється фальшивомонетниками, які замінюють написи на гурті на дешевшу гривню 2001 року.

Щоб упевнитися в подлинності монети, слід перевірити її параметри: оригінальний екземпляр має вагу 6,8 грама і діаметр 26 мм. Однак самостійно визначити цінність монети дуже складно, оскільки вона може бути колекційною через малопомітні деталі, помітні лише фахівцям. Тому краще звернутися до спеціалістів для визначення справжньої вартості монети.

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