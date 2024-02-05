Хоча ці монети можна знайти в обігу, їх стан значно впливає на ціну, і пошкоджені екземпляри можуть бути менш цінними.

Українські монети, навіть номіналом у 10 копійок, можуть здатися цікавими для колекціонерів, які готові витрачати значні кошти на їх придбання. Про це фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, за різновид 2.21ВАк 10 копійок 1992 року експерти оцінюють вартість від 10 000 грн до 18 000 грн. Особливі розпізнавальні ознаки цієї монети включають гострий та вузький зуб тризуба, замкнуті п'яте та сьоме зерно третього колоса, та унікальний гурт з великою насічкою.

Щодо монети 10 копійок 1994 року різновид 2ГБк, її цінність може сягати від 2 000 грн до 2 600 грн. Цей вид монети вирізняється відкритим четвертим зерном третього колосу, з'єднаним четвертим зерном четвертого колосу, та іншими характеристиками.

Також, 10 копійок 2001 року можуть бути оцінені вище 1 000 грн через їхній обмежений тираж – всього 5 000 монет було випущено. Фахівці попереджають, що, хоча ці монети можна знайти в обігу, їх стан значно впливає на ціну, і пошкоджені екземпляри можуть бути менше цінними.

Самостійно визначити вартість монети без великого досвіду може бути складним завданням. Часто колекційну цінність може визначати навіть невеличка деталь, помітна лише експертам. Отже, краще звертатися до фахівців для оцінки монет.

Інтерес до українських монет можна знайти у тематичних групах та пабліках у соціальних мережах, але важливо бути обережним і не оцінювати монети на власний погляд, оскільки "99% монет не мають колекційної цінності".

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