Отмечается, что эти гривны считаются "неоконченными", поскольку на момент их изготовления еще не было доступного инструмента для нанесения надписи на группу.

Украинцы могут получить значительную сумму денег за некоторые старые монеты, поскольку часть из них являются предметами коллекционирования и нумизматы готовы выплатить за них большие суммы. Такие данные были обнародованы специалистами ресурса "Монеты-ягодки".

В частности, некоторые редкие виды монет, датируемые 1992 годом, могут стоить от 10 000 до 20 000 гривен. Например, экземпляр разновидности 1.1ААг, отличающийся гладким гуртом без надписи, имеет большую ценность.

Отмечается, что эти гривны считаются "неоконченными", поскольку на момент их изготовления еще не было доступного инструмента для нанесения надписи на гурт.

Также ценятся монеты в 1 гривну 1995 года разновидности 1БАг, которые могут быть проданы по цене от 7 000 до 9 000 гривен. Они также отличаются гладкой толпой.

За редкую разновидность монеты в 1 гривну 2001 года, обозначенную как 1АДг, можно получить до 5 000 гривен. Эта монета отличается гладкой толпой без надписей, что является ее особенностью. Однако специалисты предупреждают, что эта гривна часто подделывается фальшивомонетчиками, которые заменяют надписи на группу на более дешевую гривну 2001 года.

Чтобы убедиться в подлинности монеты, следует проверить ее параметры: оригинальный экземпляр имеет вес 6,8 г и диаметр 26 мм. Однако самостоятельно определить ценность монеты очень сложно, поскольку она может быть коллекционной из-за малозаметных деталей, заметных только специалистам. Поэтому лучше обратиться к специалистам для определения подлинной стоимости монеты.

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