«Нафтогаз» обратился ко всем потребителям с важной информацией о предоставленных услугах.

Так, в "Нафтогаз" предупреждают, что до того, как правильный период передачи показаний закончится остались считанные дни, пишет Politeka.net.

«До 5 марта вам необходимо передать информацию об использованном в прошлом месяце газе», - говорится в обращении «Нафтогаз» к потребителям.

В «Нафтогаз» также подчеркнули, что вовремя переданные показания – это залог корректных начислений за потребленный газ.

Отметим, что украинцы нередко жалуются на некорректные начисления.

«Подал одни показатели, а приходит к оплате на 100 кубов больше, а сколько нас таких вот и есть миллионы на зарплаты и будут доказывать, что они правы, а мы дураки»,

«Подал 28 числа, но кто знает, не будет ли снова такой пляски с показателями, как два последних месяца! Снова скажут, что не подал, напишут что-то с потолка, 90 кубов вместо 220 или 300! Это уже проверено! », - жалуются украинцы на официальной странице «Нафтогаз» в Facebook.

Также потребители требуют объяснений относительно оплаты за транспортировку газа.

«Объясните, как так произошло, что транспортировка уже включена в цену, а мы еще и платим отдельно», - требуют объяснений у «Нафтогаз».

Реагируя, «Нафтогаз» сделал объяснение по такой ситуации:

«Дело в том, что данные услуги отличаются друг от друга.

За услуги распределения Вы платите своему Оператору ГРМ самостоятельно. В данном документе отражена стоимость транспортировки газа по магистральному трубопроводу к Вашему Оператору ГРМ, которая включена в цену газа».

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