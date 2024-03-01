Можуть змінитися правила призначення житлової субсидії. Проект постанови Кабінету Міністрів, який зараз знаходиться на публічному обговоренні на сайті Федерації профспілок України, включає положення, яке стосується отримувачів субсидій з непогашеною заборгованістю за комунальні послуги. Стало відомо, що пропонується змінити.

Відповідно до запропонованого документа, право на отримання житлової субсидії буде втрачено, якщо існує заборгованість за комунальні послуги, яка не погашена протягом трьох місяців і перевищує суму 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 680 гривень.

Це змінює існуюче правило, яке дозволяє відмовити в наданні субсидії лише у разі перевищення загальної заборгованості за комунальні послуги вище зазначеної суми.

Плануються оновлення у правилах оновлення розміру житлових субсидій для українців у випадку втрати члена родини, не включаючи заявника. В таких обставинах розмір субсидії буде переглянуто автоматично, починаючи з місяця, що слідує за місяцем смерті.

Додатково також, будуть вносяться зміни до механізму коригування величини пільг та субсидій у ситуації, коли відбувається смерть члена сім’ї особи, що отримує пільги, незалежно від подачі заяви про таку зміну.

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