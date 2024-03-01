Могут измениться правила назначения жилищной субсидии. Проект постановления Кабинета Министров, который находится на публичном обсуждении на сайте Федерации профсоюзов Украины, включает положение, касающееся получателей субсидий с непогашенной задолженностью за коммунальные услуги. Стало известно , что предлагается изменить.

Согласно предложенному документу, право на получение жилищной субсидии будет утрачено, если существует задолженность за коммунальные услуги, которая не погашена в течение трех месяцев и превышает сумму 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или 680 гривен.

Это изменяет существующее правило, позволяющее отказать в предоставлении субсидии только в случае превышения общей задолженности за коммунальные услуги выше указанной суммы.

Планируется обновление в правилах обновления размера жилищных субсидий для украинцев в случае утраты члена семьи, не включая заявителя. В таких обстоятельствах размер субсидии будет пересмотрен автоматически, начиная с месяца, следующего за месяцем смерти.

Дополнительно также будут вноситься изменения в механизм корректировки величины льгот и субсидий в ситуации, когда происходит смерть члена семьи получающего льготы, независимо от подачи заявления о таком изменении.

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