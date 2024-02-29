У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» повідомили про зміни, які торкнуться звичайних споживачів.

Зміни, про які попередив «Нафтогаз» почнуть діяти вже з 1 березня, пише Politeka.net. Саме з п’ятниці, 1 березня, Газмережі обслуговуватимуть ще понад 200 тисяч клієнтів.

Клієнтами Газмережі стали ще 270 тисяч мешканців Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини.

Як уточнили в «Нафтогаз України», компанія отримала ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області, Тисменицькому районі Івано-Франківської області, Коростишівському районі на Житомирщині.

Таким чином, підкреслюють в «Нафтогаз», з 1 березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії «Газмережі» обслуговуватимуть усіх мешканців областей.

Щодо особових рахунків, то вони залишаються незмінними, але з березня за послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами.

Крім того, «Нафтогаз» повідомив, що клієнти також мають можливість повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ «Чернівцігаз», АТ «Тисьменицягаз» і АТ «Коростишівгаз».

Для цього необіхдно подати відповідну заяву у найближчий Центр обслуговування клієнтів Газмереж в межах області.

Також у «Нафтогаз» наголшують, що період передачі показань вже стартував. Впродовж наступного тижня, до 5 березня, споживачам необіхдно передати інформацію про використаний у минулому місяці газ.

«Вчасно передані показання – запорука коректних нарахувань за спожитий газ», - пояснюють у «Нафтогаз».

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