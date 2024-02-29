В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сообщили об изменениях, которые коснутся обычных потребителей.

Изменения, о которых предупредил "Нафтогаз", начнут действовать уже с 1 марта, пишет Politeka.net.

Именно с пятницы, 1 марта, Газсети будут обслуживать еще более 200 тысяч клиентов.

Клиентами Газсети стали еще 270 тысяч жителей Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковской области.

Как уточнили в «Нафтогаз Украины», компания получила лицензию на распределение газа во всей Черновицкой области, Тисменицком районе Ивано-Франковской области, Коростышевском районе Житомирской области.

Таким образом, подчеркивают в «Нафтогаз», с 1 марта Черновицкий, Ивано-Франковский и Житомирский филиалы «Газсети» будут обслуживать всех жителей областей.

Относительно лицевых счетов они остаются неизменными, но с марта за услуги по доставке газа нужно будет платить по новым реквизитам.

Кроме того, «Нафтогаз» сообщил, что клиенты также имеют возможность вернуть переплату за услуги по доставке газа, уплаченной на счета АО «Черновцыгаз», АО «Тысменицагаз» и АО «Коростышевгаз».

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов "Газсети" в пределах области.

Также в «Нафтогаз» отмечают, что период передачи показаний уже стартовал. В течение следующей недели, до 5 марта, потребителям необходимо передать информацию об использованном в прошлом месяце газе.

"Вовремя переданные показания - залог корректных начислений за потребленный газ", - объясняют в "Нафтогаз".

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