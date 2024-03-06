В «Нафтогазе» предоставили потребителям важное разъяснение относительно ситуации, которая может случиться с кем-либо.

В «Нафтогаз» сообщили, что некоторые украинцы сталкиваются с ситуацией, когда в квартире они не проживают, но начисления за газ продолжаются.

Так, что в таком случае делать и как производятся начисления.

Как пояснили в «Нафтогаз», оператор ГРМ потребителя не знает, отсутствует ли собственник, или данные потребления просто не передают.

Так что объемы начисляются согласно нормам действующего законодательства (среднемесячное потребление).

Чтобы избежать этого, «Нафтогаз» советует потребителям передавать ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика онлайн, в частности, через сервисы компании.

«Или отправьте письменное заявление вашему оператору ГРМ о факте временного не проживания», - пояснили в «Нафтогаз».

К заявлению нужно будет добавить подтверждающие документы. Например, справку ВПЛ или копию загранпаспорта с отметкой о пересечении государственной границы.

Тем временем потребители продолжают жаловаться на официальной странице «Нафтогаз» в Facebook на непонятные долги за газ.

«Не проживаем по адресу полгода. Газ перекрыт. Каждый месяц через чат боты передаем постоянные показатели и каждый месяц приходят счета на долги. Газ не потребляем. Это коррупция»,

«Начисляют дополнительно за газ, когда не было горячей воды. Вы же грели воду, объясняют, и газа больше использовали (своего счетчика нет). И не волнует их, что у меня бойлер, которым пользуюсь в отсутствие горячей воды. За электричество плати, за газ плати. Это издевательство»,

«Если, например, я ежемесячно отправляю показатели, и регулярно оплачиваю счета, а мне приходит счет гораздо больший, чем реально, и я оплачиваю за реально использованные кубометры, то каковы ваши действия?».

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