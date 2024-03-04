У «Нафтогаз» звернулися до всіх споживачів із важливою інформацією щодо сплати за газ.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» попередила, що запорукою коректних нарахувань за спожитий газ є вчасно передані показники.

При цьому період передачі показань вже спливає.

«До 5 березня вам необхідно передати інформацію про використаний у минулому місяці газ», - йдеться у зверненні «Нафтогаз» до споживачів.

Передати показники можна декількома способами. Наприклад, в особистому кабінеті на сайті, або ж теж на сайті але без реєстрації за спрощеною процедурою.

Таож показники за спожитий газ можна передати за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647 і через чатботи GASUA.

У «Нафтогаз» також зробили пояснення, щодо фото показників лічильника:

«Якщо Ви є клієнтом ТОВ ГАЗМЕРЕЖІ або АТ "Коростишівгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Чернівцігаз", АТ "Запоріжгаз, Ви можете передавати показники лічильника через сервіси ТОВ ГК "Нафтогаз України", не надсилаючи фото лічильника. При наданні даних необхідно лише ввести цифри, які зазначені на лічильнику на момент їх зняття, до коми (до червоної відмітки)».

Нагадаємо, що з 1 березня Газмережі обслуговуватимуть ще 270 тисяч клієнтів із Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини. Як повідомляли у «Нафтогаз», компанія отримала ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області; Тисменицькому районі Івано-Франківської області; Коростишівському районі на Житомирщині.

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