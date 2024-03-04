В «Нафтогаз» обратились ко всем потребителям с важной информацией по поводу оплаты газа.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предупредила, что залогом корректных начислений за потребленный газ являются вовремя переданные показатели.

При этом период передачи показаний уже истекает.

«До 5 марта вам необходимо передать информацию об использованном в прошлом месяце газе», - говорится в обращении «Нафтогаза» к потребителям.

Передать показатели можно несколькими способами. Например, в личном кабинете на сайте, или тоже на сайте но без регистрации по упрощенной процедуре.

Также показатели за потребленный газ можно передать с помощью SMS-сообщения на номер 4647 и через чаты GASUA.

В «Нафтогаз» также сделали объяснение относительно фото показателей счетчика:

«Если Вы являетесь клиентом ООО ГАЗСЕТИ или АО "Коростышевгаз", АО "Тысменицагаз", АО "Черновцыгаз", АО "Запорожгаз", Вы можете передавать показатели счетчика через сервисы ООО ГК "Нафтогаз Украины", не отправляя фото счетчика. При предоставлении данных необходимо лишь ввести цифры, указанные на счетчике на момент их снятия, до запятой (до красной отметки)».

Напомним, что с 1 марта Газсети будут обслуживать еще 270 тысяч клиентов из Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковской области.

Как сообщали в «Нафтогаз», компания получила лицензию на распределение газа по всей Черновицкой области; Тисменицком районе Ивано-Франковской области; Коростышевском районе Житомирской области.

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