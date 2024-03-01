У «Нафтогаз» відреагували на скаргу військовослужбовця, якому нарахували борги за газ, незважаючи на те, що він виїхав з помешкання наразі служить у ЗСУ.

Скарга на борги від «Нафтогаз» з’явилася на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Чоловік повідомив, що газом ніхто не користується, але борги йому нарахували.

«Нафтогаз, ви дурні, чи як? Я вже майже півроку в ЗСУ, газ не вмикається від слова зовсім, ви д….нуті мені борги нараховуєте? Це як?», - кип’ятиться людина.

Долги за газ.

У «Нафтогаз» відреагували на скаргу, запевнивши, що в усьому розберуться.

«Нам дуже прикро, що виникла така ситуація. Для перевірки інформації, будь ласка, надайте номер особового рахунку в особисті повідомлення. Разом з Вами в усьому розберемось…», - йдеться у повідомленні «НАК Нафтогаз».

У «Нафтогаз» також закликали споживача очікувати на відповідь від спеціалістів компанії.

«Зауважуємо, що усі звернення опрацьовуються, дотримуючись черги», - попередили у «Нафтогаз».

Долги за газ.

Зазначимо, що українці часто скаржаться на те, що навіть не проживаючи у своїх оселях, продовжують отримувати платіжки за газ.

У такому випадку розібратись із накопиченими боргами буде легше, якщо в оселі встановлений лічильник.

Але складніше буде розібратись з боргами за газ тим, у кого немає лічильників і для яких нарахування газу здійснюються з розрахунку на кількість мешканців.

За словами спеціалістів, такий споживач має довести, що не проживав за цією адресою у період нарахувань.

Крім того, якщо мешканець будинку виїхав, йому все одно доведеться платити операторам ГРМ за розподіл газу.

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