Жалоба на долги от "Нафтогаза" появилась на официальной странице компании в Facebook.
Мужчина сообщил, что газом никто не пользуется, но долги ему начислили.
«Нафтогаз, вы глупые, что ли? Я уже почти полгода в ВСУ, газ не включается от слова совсем, вы д….нутые мне долги начисляете? Это как?», – кипятится человек.
Долг за газ.
В «Нафтогаз» отреагировали на жалобу, заверив, что во всем разберутся.
«Нам очень жаль, что возникла такая ситуация. Для проверки информации, пожалуйста, передайте номер лицевого счета в личные сообщения. Вместе с Вами во всем разберемся…», - говорится в сообщении НАК «Нафтогаз».
В «Нафтогаз» также призвали потребителя ожидать ответа от специалистов компании.
"Отметим, что все обращения прорабатываются, придерживаясь очереди", - предупредили в "Нафтогазе".
Долг за газ.
Отметим, что украинцы часто жалуются на то, что даже не проживая в своих домах, продолжают получать платежи за газ.
В таком случае разобраться с накопленными долгами будет легче, если в доме установлен счетчик.
Но сложнее будет разобраться с долгами за газ тем, у кого нет счетчиков и начислений газа производятся в расчете на количество жителей.
По словам специалистов, такой потребитель должен доказать, что не проживал по этому адресу в период начислений.
Кроме того, если жилец дома уехал, ему все равно придется платить операторам ГРМ за распределение газа.
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