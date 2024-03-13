В «Нафтогаз» обратились к украинцам с актуальной информацией по поводу новых счетов, пишет Politeka.net.

Так в «Нафтогаз» сообщили, что счета за потребление газа в феврале готовы. Также в газоснабжающей компании напомнили потребителям, что счета за газ необходимо платить до 25 числа каждого месяца.

«Оплата за потребленный газ вовремя позволяет нам обеспечивать стабильное и надежное газоснабжение в каждый дом», - объяснили в «Нафтогаз», на что это влияет.

Также в «Нафтогаз» напомнили потребителям, какие есть способы получения платежки и оплаты счета. Так, это можно сделать в личном кабинете my.gas.ua, или же в чат-ботах GASUA.

Еще один способ, о котором напомнили в "Нафтогаз" - в терминалах самообслуживания ПриватБанк, ощадбанк и EasyPay. Кроме того, оплатить счет можно в отделениях Ощадбанк, Новая почта и ПУМБ.

Также в «Нафтогаз» напомнили, когда начинает действовать скидка.

Так, скидка в 1% начисляется, если потребитель оплачивает точную сумму начислений за определенный период.

«Важно оплачивать именно сумму начислений, а не остаток к оплате. Чтобы получить скидку 1%, необходимо произвести полную оплату начислений за предыдущий месяц до 15 числа текущего месяца», - пояснили в «Нафтогаз».

Если клиент выполнил все условия, то скидка будет начислена в следующем периоде.

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