Незважаючи на мораторій на підвищення тарифів, частина з них всерівно зросла. Це стосується тарифу на електрику та воду. Тепер українців турбує запитання, чи варто очікувати підвищення тарифів на газ найближчим часом. У "Нафтогаз" дали чітку відповідь.

газ, плита

В "Нафтогаз" пояснили, що підняття тарифу на газ поки не планують. У той же час у НАК "Нафтогаз" не було повідомлено, чи залишиться незмінною ціна на газ для промислових споживачів.

"Протягом періоду воєнного стану в Україні та наступних шести місяців після його припинення або скасування ціна на природний газ для побутових споживачів залишиться на рівні, що застосовувався станом на 24 лютого 2022 року, і не буде підвищуватись", - повідомили у "Нафтогазі".

В даний момент ціна на газ для побутових споживачів становить 7,96 гривень за кубометр. Промисловим споживачам доводиться платити більше: їхній тариф складає 14,58 гривень за кубометр.

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Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи не збільшуватимуться. Однак, за його словами, вже у квітні-травні тариф на газ може бути переглянутий.

В минулому році у НАК "Нафтогазі" також розглядалося питання підвищення тарифу на газ. За словами експерта, наразі вивчається можливість підвищення в середньому на 1-1,5 гривні.

Джерело: Комерсант український.

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