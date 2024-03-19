Несмотря на мораторий на повышение тарифов, часть из них все равно выросла. Это касается тарифа на электричество и воду. Теперь украинцев беспокоит вопрос, стоит ли ожидать повышения тарифов на газ в ближайшее время. В "Нафтогазе" дали четкий ответ.

газ, плита

В "Нафтогазе" объяснили, что поднятие тарифа на газ пока не планируют. В то же время в НАК "Нафтогаз" не было сообщено, останется ли неизменной цена на газ для промышленных потребителей.

"В течение периода военного положения в Украине и последующих шести месяцев после его прекращения или отмены цена на природный газ для бытовых потребителей останется на уровне, применявшемся по состоянию на 24 февраля 2022 года, и не будет повышаться", - сообщили в "Нафтогазе".

В настоящее время цена на газ для бытовых потребителей составляет 7,96 гривен за кубометр. Промышленным потребителям приходится платить больше: их тариф составляет 14,58 гривен за кубометр.

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Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что до конца отопительного сезона тарифы не будут увеличиваться. Однако, по его словам, уже в апреле-мае тариф на газ может быть пересмотрен.

В прошлом году в НАК "Нафтогазе" также рассматривался вопрос повышения тарифа на газ. По словам эксперта, в настоящее время изучается возможность повышения в среднем на 1-1,5 гривны.

Источник: Коммерсант украинский .

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