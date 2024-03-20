У «Нафтогаз» відреагували на скаргу щодо кольору газу, який замість синього горить червоно-жовтим кольором.

Про дивний колір газу повідомила одна зі споживачок, пише Politeka.net. У «Нафтогаз», реагуючи на скаргу, запевнили, що вони до цього не причетні.

«От мені цікаво, хто мені постачає ось цей недогаз , постачальник , чи облгаз ?! Я планую писати скаргу до НКРЕКП», - повідомила жінка, опублікувавши також відео, як газ на її плиті горить не синім, а жовто-червоним.

У «Нафтогаз» запевнили, що за цю проблему відповідають не вони.

«Відповідно до законодавства, саме Оператор ГРМ відповідає за якість природного газу з моменту його надходження в газорозподільну систему до моменту його передачі в пунктах призначення», - запевнили у «Нафтогаз».

Споживачці порекомендували звернутись зі своїм питанням до свого Оператора ГРМ.

Зазначимо, що існує поширена думка, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Однак до якості газу це явище не має стосунку. Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать про те, що, наприклад, на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю.

Отже, зміну кольору газу на червоний або жовтий можуть спричинити наступні причини: в приміщенні недостатньо кисню, недостатній тиск у системі і забруднена газова плита – тобто необхідно почистити сопло пальника.

У «Нафтогаз» раніше пояснювали, що на відрегульованій та чистій конфорці газ горітиме рівномірним синім полум’ям.

«Якщо плита почищена, приміщення провітрене, а полум’я все одно не блакитного кольору, то проблеми з тиском в газовій системі. Це зона відповідальності облгазу", - підкреслювали в "Нафтогазі".

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