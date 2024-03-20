Об удивительном цвете газа сообщила одна из потребительниц, пишет Politeka.net. В «Нафтогаз» , реагируя на жалобу, заверили, что они к этому не причастны.
«Вот мне интересно, кто мне поставляет вот этот недогаз, поставщик, или облгаз?! Я планирую писать жалобу в НКРЭКУ», - сообщила женщина, опубликовав также видео, как газ на ее плите горит не синим, а желто-красным.
В «Нафтогазе» заверили, что за эту проблему отвечают не они.
«В соответствии с законодательством, именно Оператор ГРМ отвечает за качество природного газа с момента его поступления в газораспределительную систему до момента его передачи в пунктах назначения», - заверили в «Нафтогазе».
Потребительнице порекомендовали обратиться со своим вопросом к своему Оператору ГРМ.
Отметим, что существует мнение, что газ плохого качества горит не голубым, а желтым или красным пламенем. Однако к качеству газа это явление не имеет отношения. Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют о том, что, например, на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью.
Следовательно, изменение цвета газа на красный или желтый может вызвать следующие причины: в помещении недостаточно кислорода, недостаточное давление в системе и загрязненная газовая плита – то есть необходимо почистить сопло горелки.
В «Нафтогазе» ранее объясняли, что на отрегулированной и чистой конфорке газ будет гореть равномерным синим пламенем.
«Если плита почищена, помещение проветрено, а пламя все равно не голубого цвета, то проблемы с давлением в газовой системе. Это зона ответственности облгаза", - подчеркивали в "Нафтогазе".
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