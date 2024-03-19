За даними від 12 постачальників газу, середня ціна за кубометр стабілізувалася.

Вартість газу для домашніх господарств України залишатиметься без змін протягом наступних місяців, не зважаючи на звичну тривогу абонентів перед можливим зростанням цін у холодний період. Таким чином, громадяни можуть не хвилюватись про додаткове подорожчання газу до кінця поточного опалювального сезону.

Наразі, згідно з даними від 12 постачальників природного газу, середня ціна за кубометр стабілізувалася на позначці близько 8 гривень. Серед цих компаній, 5 пропонують тарифи вище зазначеної ціни, тоді як для клієнтів інших 7 постачальників ціна виявилась нижчою.

Переважна більшість споживачів, близько 13,3 мільйонів людей, користуються послугами "Нафтогаз України", який надає газ за фіксованою ціною 7,96 гривень за кубометр.

Оголошено, що діючі ціни будуть збережені до початку травня 2024 року, що гарантує відсутність змін у вартості газу протягом усього опалювального періоду.

Серед пропозицій на ринку, найвигідніший тариф пропонує компанія "Еру людям" із ціною 7,7 гривень за кубометр, тоді як "Рітейл сервіс" ТМ "Світлогаз" має найвищий тариф для домогосподарств – 9,99 гривень за кубометр.

Для бізнес-сектору встановлені зовсім інші тарифи. Згідно з даними з Української енергетичної біржі, середня ціна газу для підприємств на кінець лютого складала 11 260 гривень за 1 тисячу кубічних метрів, без врахування ПДВ.

Джерело: Газправда.

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