По данным от 12 поставщиков природного газа, средняя цена за кубометр стабилизировалась.

Стоимость газа для домашних хозяйств Украины будет оставаться без изменений в течение следующих месяцев, несмотря на привычную тревогу абонентов перед возможным ростом цен в холодный период. Таким образом, граждане могут не беспокоиться о дополнительном подорожании газа до конца текущего отопительного сезона.

По данным от 12 поставщиков природного газа, средняя цена за кубометр стабилизировалась на отметке около 8 гривен. Среди этих компаний 5 предлагают тарифы выше указанной цены, тогда как для клиентов других 7 поставщиков цена оказалась ниже.

Подавляющее большинство потребителей, около 13,3 миллиона человек, пользуются услугами "Нефтегаз Украины", который предоставляет газ по фиксированной цене 7,96 гривен за кубометр.

Объявлено, что действующие цены будут сохранены до начала мая 2024, что гарантирует отсутствие изменений в стоимости газа в течение всего отопительного периода.

Среди предложений на рынке самый выгодный тариф предлагает компания "Эру людям" с ценой 7,7 гривен за кубометр, тогда как "Ритейл сервис" ТМ "Светогаз" имеет самый высокий тариф для домохозяйств - 9,99 гривен за кубометр.

Для бизнес-сектора установлены совсем другие тарифы. Согласно данным Украинской энергетической биржи, средняя цена газа для предприятий на конец февраля составляла 11 260 гривен за 1 тысячу кубических метров, без учета НДС.

Источник: Газправда.

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