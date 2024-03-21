До українців звернулися із терміновим закликом, що стосується евакуації і змін з 23 березня.

Так, попереджається, що з 23 березня евакуаційний поїзд із Покровська Донецької області змінить місце прибуття.

Раніше він курсував на Житомирщину.

«Тепер естафету переймають Рівненщина і Волинь», - повідомляють у Мінреінтеграції.

Евакуйованим допомогають із виплатами, розселенням та отриманням всього необхідного для подальшого проживання.

Також мешканців прифронтових територій закликають не повертатися до своїх домівок.

«Я дуже прошу людей, які виїжджають в евакуацію, не повертатися до своїх домівок, допоки там небезпечно. Щоб не нехтувати своїм життям і здоров’ям та своїх близьких. А також мати змогу продовжувати отримувати всі передбачені державою виплати», – йдеться у зверненні віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Нагадаємо, тим часом у Сумській області планується примусова евакуація жителів Великописарівської та Середо-Будської громад.

Через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Нагадаємо, російські війська за останні два місяці значно збільшили інтенсивність обстрілів Сумської області.

Людей, які мешкають у населених пунктах, які нещахдно атакуються ворогом, закликають терміново евакуюватися.

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