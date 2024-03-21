Так, попереджається, що з 23 березня евакуаційний поїзд із Покровська Донецької області змінить місце прибуття.
Раніше він курсував на Житомирщину.
«Тепер естафету переймають Рівненщина і Волинь», - повідомляють у Мінреінтеграції.
Евакуйованим допомогають із виплатами, розселенням та отриманням всього необхідного для подальшого проживання.
Також мешканців прифронтових територій закликають не повертатися до своїх домівок.
«Я дуже прошу людей, які виїжджають в евакуацію, не повертатися до своїх домівок, допоки там небезпечно. Щоб не нехтувати своїм життям і здоров’ям та своїх близьких. А також мати змогу продовжувати отримувати всі передбачені державою виплати», – йдеться у зверненні віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.
Нагадаємо, тим часом у Сумській області планується примусова евакуація жителів Великописарівської та Середо-Будської громад.
Через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Нагадаємо, російські війська за останні два місяці значно збільшили інтенсивність обстрілів Сумської області.
Людей, які мешкають у населених пунктах, які нещахдно атакуються ворогом, закликають терміново евакуюватися.
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