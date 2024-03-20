Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року це може відбутися набагато раніше.

Україна спокійно пережила цю зиму та спромоглася пройти опалювальний сезон на власному газу. Експерти попереджають, що опалювальний сезон в Україні може завершитися раніше. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Він назвав причину та приблизну дату.

Чернишов розповів, що Україна успішно подолала зимовий період, винесши важливі уроки з досвіду 2022 року. Опалювальний сезон цього року, через теплішу погоду, може закінчитись раніше звичайного - уже наприкінці березня.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - пояснив він.

Чернишов наголосив на тому, що країна впоралась з зимовими викликами завдяки здобутому досвіду після осінніх атак росії у 2022 році.

"З першого дня вторгнення росіяни атакують наші електростанції, нафтопереробні заводи та об’єкти інфраструктури. Кожний ракетний удар може вплинути на газопостачання, особливо на півдні та сході країни, де ведуться активні бойові дії. Ми усвідомили, що дешевий газ насправді обійшовся нам дуже дорого: нашою безпекою і незалежністю", - додав він.

Варто нагадати також, що більшість побутових споживачів придбовують газ від компанії "Нафтогаз" за 7,96 гривні за кубометр. Інші постачальники пропонують тарифи від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр. Ціни залишаються незмінними у квітні.

Джерело: Le Figaro

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