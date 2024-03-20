Украина спокойно пережила эту зиму и смогла пройти отопительный сезон на собственном газе. Эксперты предупреждают, что отопительный сезон в Украине может завершиться раньше. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. Он назвал причину и приблизительную дату.

Чернышев рассказал, что Украина успешно преодолела зимний период, извлекая важные уроки из опыта 2022 года. Отопительный сезон в этом году, из-за более теплой погоды, может закончиться раньше обычного - уже в конце марта.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, ввиду плюсовой температуры, это произойдет в конце марта", - пояснил он.

Чернышев отметил, что страна справилась с зимними вызовами благодаря полученному опыту после осенних атак россии в 2022 году.

"С первого дня вторжения россияне атакуют наши электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Каждый ракетный удар может повлиять на газоснабжение, особенно на юге и востоке страны, где ведутся активные боевые действия. Мы осознали, что дешевый газ действительно обошелся нам очень дорого. : нашей безопасностью и независимостью", - добавил он.

Следует напомнить также, что большинство бытовых потребителей приобретают газ от компании "Нафтогаз" за 7,96 гривны за кубометр. Остальные поставщики предлагают тарифы от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр. Цены остаются постоянными в апреле.

Источник: Le Figaro

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