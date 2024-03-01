Нову примусову евакуацію планують найближчим часом оголосити на Харківщині, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОВА.

Питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад найближчим часом буде порушено на Раді оборони області.

Зараз у цих населених пунктах проживають родини зі 161 дитиною. Кожного дня їхні життя знаходяться під загрозою, адже ворог використовує увесь арсенал зброї проти мирного населення.

Обов’язкова евакуація буде оголошена у 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини.

«Маємо листи від Куп'янської РВА», - йдеться у повідомленні ОВА.

Людям допомогають евакуюватися – залучено майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру.

ОВА, волонтери, міжнародні організації надають допомогу, супровід, житло на перший час й не тільки.

Раніше в Харківській ОВА повідомили, що звернення щодо допомоги з евакуацією почастішали не лише із Куп'янщини, а й з Вовчанського напрямку.

Із початку року евакуйовано вже сотні людей, люди рятуються цілими родинами.

Усім евакуйованим надається комплексна допомогу і супровід на всіх етапах: фінансова, медична, правова, психологічна та гуманітарна підтримку. За необхідності надається безкоштовне тимчасове житло.

«Закликаємо сім'ї із дітьми убезпечити себе та близьких!», - наголошують у Харківській ОВА.

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