Новую принудительную эвакуацию планируют в ближайшее время объявить в Харьковской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад в ближайшее время будет поднят на Совете обороны области.

Сейчас в этих населенных пунктах проживают семьи со 161 ребенком. Ежедневно их жизни находятся под угрозой, ведь враг использует весь арсенал оружия против мирного населения.

Обязательная эвакуация будет объявлена ​​в 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашовской, Куриловской громадах, где проживают 1082 ребенка.

«У нас есть письма от Купянского РВА», - говорится в сообщении ОВА.

Людям помогают эвакуироваться – привлечены около 20 волонтерских организаций областного координационного центра.

ОВА, волонтеры, международные организации оказывают помощь, сопровождение, жилье на первое время и не только.

Ранее в Харьковской ОВА сообщили, что обращения о помощи с эвакуацией участились не только с Купянщины, но и из Волчанского направления.

С начала года эвакуированы уже сотни людей, люди спасаются целыми семьями.

Всем эвакуированным оказывается комплексная помощь и сопровождение на всех этапах: финансовая, медицинская, правовая, психологическая и гуманитарная поддержка. При необходимости предоставляется бесплатное временное жилье.

«Призываем семьи с детьми обезопасить себя и близких!», - подчеркивают Харьковская ОВА.

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