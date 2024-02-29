Благодійники встановили додаткові умови для того, щоб відповідати критеріям отримання грошової допомоги.

Благодійний фонд "Помагаєм" розпочав прийом заявок та відбір мешканців одного з регіонів, які можуть отримати багатоцільову грошову допомогу.

Жителі Дергачівської громади у Харківській області мають можливість подавати заявки на отримання грошової допомоги від благодійного фонду "Помагаєм", якщо вони відповідають критеріям відбору.

Грошова допомога буде надаватися жителям Дергачівського району Харківської області, які протягом останніх трьох місяців не отримували фінансової підтримки від інших благодійних організацій та відносяться до однієї з вразливих категорій населення.

Ці категорії включають:

Особи, чиє житло було знищене внаслідок воєнних дій.

Сім'ї з неповнолітніми дітьми або одиночними батьками.

Особи похилого віку (старше 60 років), які мають на вихованні неповнолітніх дітей.

Сім'ї, які втратили близьких родичів під час війни (батьків, дітей тощо).

Особи з інвалідністю, старше 60 років.

Сім'ї, в яких є неповнолітня дитина з інвалідністю.

Вагітні жінки або сім'ї з дітьми на грудному вигодовуванні.

Опікунські, прийомні, патронатні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.

Сім'ї, які дбають про дітей без супроводу або розлучених з батьками.

Багатодітні сім'ї.

Сім'ї військовополонених з неповнолітніми дітьми.

Крім того, благодійники встановили додаткові умови для того, щоб відповідати критеріям для отримання грошової допомоги:

Особи, які є переселенцями та проживають на території Дергачівської громади і отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року.

Мешканці Дергачівської громади, які постраждали від бойових дій після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Біженці, які повернулися до своїх місць постійного проживання на території Дергачівської громади.

Для реєстрації на отримання грошової допомоги претендентам потрібно пред'явити оригінали таких документів:

Паспорт.

Ідентифікаційний код.

Довідка про отримання статусу ВПО.

Банківські реквізити для виплат (IBAN картки представника домогосподарства).

Свідоцтва про народження дітей.

Посвідчення особи з інвалідністю.

Посвідчення багатодітної родини.

Акт обстеження пошкодженого або зруйнованого житла.

Інші документи, що підтверджують категорію вразливості або необхідні критерії.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.