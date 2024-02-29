Благотворители установили дополнительные условия для того, чтобы соответствовать критериям получения денежной помощи.

Благотворительный фонд "Помогаем" приступил к приему заявок и отбору жителей одного из регионов, которые могут получить многоцелевую денежную помощь.

Жители Дергачевского общества в Харьковской области имеют возможность подавать заявки на получение денежной помощи от благотворительного фонда "Помогаем", если они отвечают критериям отбора.

Денежная помощь будет предоставляться жителям Дергачевского района Харьковской области, которые за последние три месяца не получали денежной помощи от других благотворительных организаций и относятся к одной из уязвимых категорий населения.

Эти категории включают:

Лица, чье жилье было уничтожено в результате военных действий.

Семьи с несовершеннолетними детьми или одиночными родителями.

Пожилые люди (старше 60 лет), имеющие на воспитании несовершеннолетних детей.

Семьи, потерявшие близких родственников во время войны (родителей, детей и т.п.).

Лица с инвалидностью старше 60 лет.

Семьи, в которых есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

Беременные женщины или семьи с детьми на грудном вскармливании.

Попечительские, приемные, патронатные семьи, детские дома семейного типа.

Семьи, заботящиеся о детях без сопровождения или разведенных с родителями.

Многодетные семьи.

Семья военнопленных с несовершеннолетними детьми.

Кроме того, благотворители установили дополнительные условия для того, чтобы соответствовать критериям получения денежной помощи:

Лица, которые являются переселенцами и проживают на территории Дергачевского общества и получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года.

Жители Дергачевского общества, пострадавшие от боевых действий после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Вернувшиеся в свои места постоянного проживания на территории Дергачевской общины беженцы.

Для регистрации на получение денежной помощи претендентам следует предъявить оригиналы следующих документов:

Паспорт.

Идентификационный код.

Справка о получении статуса ВПЛ.

Банковские реквизиты для выплат (IBAN карты представителя домохозяйства).

Свидетельства о рождении детей.

Удостоверение личности с инвалидностью.

Удостоверение многодетной семьи.

Акт обследования поврежденного или разрушенного жилища.

Другие документы, подтверждающие категорию уязвимости или необходимые критерии.

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