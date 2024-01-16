Обов’язкому евакуацію населення запроваджено з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району.

Евакуація оголошується, враховуючи безпекову ситуацію.

Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти, повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОВА.

У терміновому оголошенні йдеться, що до евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади; - Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.

«Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей», - йдеться у повідомленні.

Раніше, нагадаємо, повідомлялось, що триває забезпечення громад Харківщини паливною деревиною.

Потребу в паливі у Харківській області задовольняють за рахунок місцевих бюджетів та допомоги міжнародних організацій.

Харківською ОВА визначено 21 пріоритетну громаду, які мають першочергово забезпечуватися паливною деревиною. Загальна потреба у допомозі в цих громадах становить 18 287 домогосподарств.

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