Представники Пенсійного фонду пояснили, які доходи враховуються для призначення субсидії на комуналку.

Громадяни України, які не мають можливості самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть подати заяву на отримання житлової субсидії. При розрахунках суми субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Про це розповіли в управлінні ПФУ на Донеччині.

Відповідно до Постанови № 632 КМУ, у сукупний дохід включаються:

Заробітна плата. Грошове забезпечення військовослужбовців. Пенсії. Стипендії, за винятком соціальних виплат дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування. Соціальні виплати, зокрема пільги на оплату ЖКП або покупку палива. Допомога по безробіттю та інші страхові виплати. Грошові перекази з-за кордону. Кошти, отримані від оренди або продажу майна і т. д.

Для фізичних осіб-підприємців, які оподатковуються за спрощеною системою оподаткування, незалежно від розміру їхнього доходу, до сукупного доходу додається сума, розрахована в розмірах мінімальної зарплати:

Один розмір для 1 групи.

Два розміри для 2 групи.

Три розміри для 3 групи.

Важливо враховувати, що для таких фізичних осіб-підприємців не враховується дохід від самозайнятості та дохід від підприємницької діяльності, інформація про які надається ДПС за запитом органу Пенсійного фонду України. Система оподаткування та групи платників єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються станом на останній місяць періоду, за який обліковуються доходи.

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