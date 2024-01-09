Cубсидій українцям у 2024 році продовжить виплачуватись. На даний момент уряд України не розглядає можливість внесення змін до порядку нарахування житлових субсидій у 2024 році, тому розмір допомоги для сімей залишається незмінним порівняно із поточним роком. Про це заявили в Міністерстві соціальної політики України на запит ЗМІ.

Протягом листопада поточного року (опалювального сезону 2023/2024) приблизно 1,7 мільйонів домогосподарств отримали субсидію для оплати житлово-комунальних послуг. Середній розмір цієї субсидії склав 1 412,22 гривні.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики запровадило експериментальний проєкт, який передбачає додаткову підтримку населенню для придбання твердого пічного побутового палива. Результати цього проєкту та пропозиції щодо його вдосконалення Міністерство має представити до 1 липня 2024 року.

Субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом одного місяця після його скасування. Розмір субсидії в неопалювальний сезон становить у середньому від 350 до 400 гривень.

Важливо відзначити, що частина населення може втратити право на житлову субсидію у випадку заборгованості, яка накопичилася протягом трьох місяців і перевищує 680 гривень. У такому разі Пенсійний фонд не призначатиме субсидію, поки особа не укладе договір про реструктуризацію або не погасить борг.

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