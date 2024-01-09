В Министерстве социальной политики рассказали, будет ли перерасчет субсидий в 2024 году.

Cубсидий украинцам в 2024 году продолжит выплачиваться. В настоящее время правительство Украины не рассматривает возможность внесения изменений в порядок начисления жилищных субсидий в 2024 году, поэтому размер пособий для семей остается неизменным по сравнению с текущим годом. Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины по запросу СМИ.

В ноябре текущего года (отопительного сезона 2023/2024) примерно 1,7 миллионов домохозяйств получили субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Средний размер этой субсидии составил 1412,22 гривны.

Напомним, что Минсоцполитики ввело экспериментальный проект, предусматривающий дополнительную поддержку населению для приобретения твердого печного бытового топлива. Результаты этого проекта и предложения по его усовершенствованию Министерство должно представить до 1 июля 2024 года.

Субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

Важно отметить, что часть населения может потерять право на жилищную субсидию в случае задолженности, которая накопилась в течение трех месяцев и превышает 680 гривен. В таком случае Пенсионный фонд не будет назначать субсидию, пока лицо не заключит договор о реструктуризации или не погасит долг.

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