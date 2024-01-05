Експерти з соціального захисту роз'яснили, як виїзд за кордон може вплинути на отримання субсидій.

Внаслідок російської агресії багато українців, покидаючи свої будинки, були змушені виїхати за кордон. Коли вони повертаються в Україну, часто вони виявляють бажання отримати субсидії на комунальні послуги. Експерти з соціального захисту роз'яснили, як виїзд за кордон може вплинути на отримання субсидій.

Ця інформація з'явилася на офіційному порталі Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради.

За законодавством, житлова субсидія не надається (в тому числі і на наступний період), якщо в складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку на початок розгляду періоду, але перебували за кордоном. Важливо відзначити, що це стосується виїзду на термін понад 60 днів.

Виїзд за кордон на строк до 60 днів може бути пов'язаний з лікуванням, робочим відрядженням, навчанням або доглядом за дитиною (молодше трьох років), і в таких випадках ці обставини підтверджуються відповідними документами. У цей період соціальні норми житла та нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на цих осіб не розраховуються.

Експерти також наголошують, що громадянин, який отримав субсидію на комунальні послуги, повинен протягом 30 днів повідомити відповідний орган (соціальні служби або Пенсійний фонд України) про обставини, включаючи перебування осіб зі складу домогосподарства за кордоном, якщо це триває понад 60 днів. В разі невідомовлення органу, виплати субсидій можуть бути припинені.

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