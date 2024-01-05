Эксперты по социальной защите разъяснили, как выезд за границу может повлиять на получение субсидий.

В результате российской агрессии многие украинцы, покидая свои дома, были вынуждены уехать за границу. Когда они возвращаются в Украину, часто они желают получить субсидии на коммунальные услуги. Эксперты по социальной защите разъяснили, как выезд за границу может повлиять на получение субсидий.

Эта информация появилась на официальном портале Департамента социальной политики Ровенского городского совета.

По законодательству жилищная субсидия не предоставляется (в том числе и на следующий период), если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста до начала рассмотрения периода, но находившиеся за границей. Важно отметить, что это касается выезда сроком более 60 дней.

Выезд за границу на срок до 60 дней может быть связан с лечением, рабочей командировкой, обучением или уходом за ребенком (младше трех лет), и в таких случаях эти обстоятельства подтверждаются соответствующими документами. В этот период социальные нормы жилья и нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства этих лиц не рассчитываются.

Эксперты также отмечают, что гражданин, получивший субсидию на коммунальные услуги, должен в течение 30 дней сообщить соответствующему органу (социальным службам или Пенсионному фонду Украины) об обстоятельствах, включая пребывание лиц из состава домохозяйства за рубежом, если это длится более 60 дней. В случае неуведомления органа выплаты субсидий могут быть прекращены.

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