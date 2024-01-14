Граждане Украины, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут подать заявление на получение жилищной субсидии. При расчетах суммы субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. Об этом рассказали в управлении ПФУ в Донецкой области.

Согласно Постановлению № 632 КМУ, в совокупный доход включаются:

Заработная плата. Денежное довольствие военнослужащих. пенсии. Стипендии, за исключением социальных выплат детям-сиротам, лишенным родительской опеки. Социальные выплаты, в том числе льготы на оплату ЖКУ или покупку топлива. Пособие по безработице и другие страховые выплаты. Денежные переводы из-за границы. Средства, полученные от аренды или продажи имущества и т.д.

Для физических лиц-предпринимателей, облагаемых налогом по упрощенной системе налогообложения, независимо от размера их дохода, к совокупному доходу прилагается сумма, рассчитанная в размерах минимальной зарплаты:

Один размер для одной группы.

Два размера для 2 группы.

Три размера для 3 группы.

Важно учитывать, что для таких физических лиц-предпринимателей не учитывается доход от самозанятости и доход от предпринимательской деятельности, информация о которых предоставляется ГНС по запросу органа Пенсионного фонда Украины. Система налогообложения и группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяются по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы.

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