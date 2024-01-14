Граждане Украины, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут подать заявление на получение жилищной субсидии. При расчетах суммы субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. Об этом рассказали в управлении ПФУ в Донецкой области.
Согласно Постановлению № 632 КМУ, в совокупный доход включаются:
- Заработная плата.
- Денежное довольствие военнослужащих.
- пенсии.
- Стипендии, за исключением социальных выплат детям-сиротам, лишенным родительской опеки.
- Социальные выплаты, в том числе льготы на оплату ЖКУ или покупку топлива.
- Пособие по безработице и другие страховые выплаты.
- Денежные переводы из-за границы.
- Средства, полученные от аренды или продажи имущества и т.д.
Для физических лиц-предпринимателей, облагаемых налогом по упрощенной системе налогообложения, независимо от размера их дохода, к совокупному доходу прилагается сумма, рассчитанная в размерах минимальной зарплаты:
- Один размер для одной группы.
- Два размера для 2 группы.
- Три размера для 3 группы.
Важно учитывать, что для таких физических лиц-предпринимателей не учитывается доход от самозанятости и доход от предпринимательской деятельности, информация о которых предоставляется ГНС по запросу органа Пенсионного фонда Украины. Система налогообложения и группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяются по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы.
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