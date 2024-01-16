Обязательная эвакуация населения была введена из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.

Эвакуация объявляется с учетом ситуации безопасности.

В настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 – дети, сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОВА.

В срочном объявлении говорится, что к эвакуации призывают семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах: Благодавка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цыбовка – Кондрашовской общины; - Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха – Куриловской общины.

«Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей общин ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей», - говорится в сообщении.

Ранее, напомним, сообщалось, что идет обеспечение общин Харьковщины топливной древесиной.

Потребность в топливе Харьковской области удовлетворяют за счет местных бюджетов и помощи международных организаций.

Харьковской ОВА определена 21 приоритетная община, которая должна обеспечиваться в первую очередь топливной древесиной. Общая потребность в этих общинах составляет 18 287 домохозяйств.

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