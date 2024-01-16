Додаткову грошову допомогу від КПН ООН передбачено і на 2024 рік, як це було у 2023 році.

У 2023 році окремі пенсіонери отримали підтримку від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП). Ця грошова допомога буде продовжена і у поточному році, проте конкретна сума виплати буде індивідуальною для кожного отримувача. Подробиці повідомили у Мінсоцполітики.

Додаткова грошова допомога від ВПП ООН передбачена і на 2024 рік, що було оголошено на засіданні робочої групи Проєкту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України (PeReHID).

Ця грошова допомога буде адресована 350 тисячам пенсіонерам з інвалідністю у рамках другої хвилі ініціативи.

У 2023 році мали право на цю грошову допомогу пенсіонери, які:

проживають на територіях бойових дій або прифронтових зонах;

отримують пенсії, що не перевищують 3 250 гривень, але спочатку сума становила 3 000 гривень;

раніше не отримували виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для ВПО.

У 2023 році розмір грошової допомоги залежав від розміру пенсії кожного конкретного отримувача. Наприклад, якщо величина пенсії складала лише 2 400 гривень, то грошова допомога становила 850 гривень, тобто кошти від ООН компенсували різницю до суми 3 250 гривень.

Поки невідомо, які суми грошової допомоги отримають пенсіонери у 2024 році. Важливо відзначити, що процедура отримання цієї допомоги від ООН для українських пенсіонерів проводиться автоматично, і не потрібно подавати документи чи відвідувати офіційні установи.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.