Дополнительная денежная помощь от КПН ООН предусмотрена и на 2024 год, как это было в 2023 году.

В 2023 году отдельные пенсионеры получили поддержку от Всемирной продовольственной программы (ВПП). Эта денежная помощь будет продлена и в текущем году, однако конкретная сумма выплаты будет индивидуальна для каждого получателя. Подробности сообщили в Минсоцполитики.

Дополнительная денежная помощь от КПН ООН предусмотрена и на 2024 год, что было объявлено на заседании рабочей группы Проекта реформ гуманитарной помощи и международного развития для Украины (PeReHID).

Эта денежная помощь будет адресована 350 тысяч пенсионерам с инвалидностью в рамках второй волны инициативы.

В 2023 году имели право на эту денежную помощь пенсионеры, которые:

проживают на территориях боевых действий или при фронтовых зонах;

получают пенсии, не превышающие 3250 гривен, но первоначально сумма составляла 3000 гривен;

ранее не получали выплаты от ООН и других международных организаций и не получали выплаты для ВПЛ.

В 2023 году размер денежной помощи зависел от размера пенсии каждого конкретного получателя. Например, если величина пенсии составляла всего 2400 гривен, то денежная помощь составляла 850 гривен, то есть средства от ООН компенсировали разницу до суммы 3250 гривен.

Пока не известно, какие суммы денежной помощи получат пенсионеры в 2024 году. Важно отметить, что процедура получения этой помощи ООН для украинских пенсионеров проводится автоматически, и не нужно подавать документы или посещать официальные учреждения.

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