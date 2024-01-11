Громадяни України, які не отримували грошову допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців, тепер можуть претендувати на виплати від товариства Червоного Хреста України. Нова грошова допомога буде спрямована передусім до найуразливіших груп населення. Про це повідомила Тернопільська обласна військова адміністрація (ТОВА) на сторінці в соціальній Facebook.

У 2024 році вимушені переселенці в Україні, крім державної підтримки, можуть розраховувати на додаткові виплати від міжнародних організацій. Наприклад, українці в Тернопільській області зараз можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста.

Грошова допомога надається Червоним Хрестом, і розмір допомоги складає 3,2 тисячі гривень. Цю суму виплачуватимуть трохи в більш як 3 місяці, що загалом складає 9,6 тисяч гривень безплатної допомоги.

Призначення на виплати можуть отримати громадяни, які не отримували грошову допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців. Найбільший пріоритет для отримання допомоги відводиться вразливим категоріям населення, зокрема багатодітним сім'ям, одиноким пенсіонерам, одиноким матерям або батькам, а також сім'ям, де є діти з обмеженими можливостями.

Процес реєстрації на виплати відбувається на двох етапах. Перший етап триватиме до 19 січня в ряді міст області, а другий етап відбудеться у Тернополі з 22 по 26 січня. Це ініціатива, спрямована на підтримку громадян, які пережили труднощі.

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