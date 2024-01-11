Граждане Украины, не получавшие денежную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев, теперь могут претендовать на выплаты от общества Красного Креста Украины. Новая денежная помощь будет направлена, прежде всего, к наиболее уязвимым группам населения. Об этом сообщила Тернопольская областная военная администрация (ТОВА) на странице в социальной Facebook.

В 2024 году вынужденные переселенцы в Украине кроме государственной поддержки могут рассчитывать на дополнительные выплаты от международных организаций. К примеру, украинцы в Тернопольской области сейчас могут получить денежную помощь от Красного Креста.

Денежная помощь предоставляется Красным Крестом, и размер пособия составляет 3,2 тысяч гривен. Эту сумму будут выплачивать чуть более 3 месяцев, что составляет 9,6 тысяч гривен бесплатной помощи.

Назначения в рассрочку могут получить граждане, которые не получали денежную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев. Наибольший приоритет для получения помощи отводится уязвимым категориям населения, в частности многодетным семьям, одиноким пенсионерам, одиноким матерям или родителям, а также семьям, где есть дети с ограниченными возможностями.

Процесс регистрации в рассрочку происходит на двух этапах. Первый этап продлится до 19 января в ряде городов области, а второй этап состоится в Тернополе с 22 по 26 января. Это инициатива, направленная на поддержку переживших трудности граждан.

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