К украинцам обратились со срочным призывом, касается эвакуации и изменений с 23 марта.

Предупреждается, что с 23 марта эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области сменит место прибытия.

Ранее он курсировал в Житомирскую.

"Теперь эстафету перенимают Ровенщина и Волынь", - сообщают в Минреинтеграции.

Эвакуированным помогают с выплатами, расселением и получением всего необходимого для последующего проживания.

Также жителей прифронтовых территорий призывают не возвращаться в свои дома.

«Я очень прошу людей, которые выезжают в эвакуацию, не возвращаться в свои дома, пока там опасно. Чтобы не пренебрегать своей жизнью и здоровьем и своими близкими. А также иметь возможность продолжать получать все предусмотренные государством выплаты», – говорится в обращении вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Напомним, тем временем в Сумской области планируется принудительная эвакуация жителей Великописаревской и Средне-Будской общин.

Из-за существенного усиления обстрелов РФ по Сумской области планируется принудительная эвакуация в Великописаревской и Средне-Будской общинах. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Напомним, российские войска за последние два месяца значительно увеличили интенсивность обстрелов Сумской области.

Людей, проживающих в населенных пунктах, нещадно атакуемых врагом, призывают срочно эвакуироваться.

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