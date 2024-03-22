Как сообщили в ДТЭК, россия обстреляла теплоэлектростанции в результате серьезно поврежденного оборудования
«Ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК», - говорится в срочном обращении .
Серьезно повреждено оборудование станций.
«По окончании обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования», - сообщили в ДТЭК.
В свою очередь гендиректор YASNO предупредил о нелестных новостях.
«Сложная ночь для энергетики. Новости не очень будут…», - написал Коваленко на своей странице в Facebook .
Впоследствии он уточнил, что в Днепровском регионе вводятся экстренные отключения.
Напомним, ранее мэр города Александр Вилкул сообщил, что введены графики аварийных отключений.
Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.
Минувшей ночью Украина пережила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время.
«Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.
Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.
В части регионов есть перебои со светом...», – сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
ОБНОВЛЕНО:
Из-за атаки рф графики отключений ввели в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.