В ДТЭК сделали экстренное заявление по поводу последствий новой массированной атаки, о неутешительных новостях сообщили и в YASNO.

Как сообщили в ДТЭК, россия обстреляла теплоэлектростанции в результате серьезно поврежденного оборудования

«Ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК», - говорится в срочном обращении .

Серьезно повреждено оборудование станций.

«По окончании обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования», - сообщили в ДТЭК.

В свою очередь гендиректор YASNO предупредил о нелестных новостях.

«Сложная ночь для энергетики. Новости не очень будут…», - написал Коваленко на своей странице в Facebook .

Впоследствии он уточнил, что в Днепровском регионе вводятся экстренные отключения.

Напомним, ранее мэр города Александр Вилкул сообщил, что введены графики аварийных отключений.

Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.

Минувшей ночью Украина пережила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время.

«Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.

Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

В части регионов есть перебои со светом...», – сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

ОБНОВЛЕНО:

Из-за атаки рф графики отключений ввели в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.