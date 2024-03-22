В «Нафтогаз Украины» предоставили расширенный ответ относительно суммы и цифр, которые потребители видят в своих платежках.

В «Нафтогазе» объяснили, что формирование суммы к оплате в каждой платежке начинается с показаний газового счетчика, которые предоставляет потребитель.

Эти данные попадают к оператору ГРМ (газораспределительной сети), который и формирует объемы потребляемого газа и отправляет их на информационную платформу Оператора ГТС.

Следующий этап – расчет.

«Мы используем данные об объемах потребленного газа с платформы и формируем сумму к уплате – умножаем объем на цену согласно вашему тарифу (7,96 грн за кубометр топлива)», - объясняют в «Нафтогазе».

На финальном этапе счета отправляются на печать.

"До 11 числа каждого месяца мы готовим и отправляем счета на печать, а затем доставляем вам с помощью национального почтового оператора", - рассказали в "Нафтогазе", обращаясь к потребителям.

Сразу после формирования платежки счета на оплату доступны также через сервисы ГК «Нефтегаз Украины» или партнеров.

В «Нафтогаз» также предупредили о проблемах, которые могут возникнуть. Так, в условиях военных действий РФ некоторые счета могут доходить не так быстро, как обычно. В таких условиях потребитель может воспользоваться онлайн-сервисами «Нафтогаз».

В свою очередь многие потребители жалуются на некорректные начисления и долги "с потолка".

«Оператор ГРМ подает показатели, которые сам придумает: передаешь одни показатели, а в Нафтогаз передают другие?»,

«Передавай показатель, не передавай показатель, все равно насчитывают долг, откуда они его берут невозможно понять»,

«Уплачивал постоянно, через Приват 24. Заранее платил. По льготам инвалида войны. Без предупреждения перевели оплату на другую компанию. Сейчас висит долг почти 5000 грн. Что делать? Все электронные квитанции, об оплате, есть. Как решить этот вопрос?»,

«Почему показатели не совпадают с теми, которые я передаю, а приходят в платежках совсем другие?»,

«В 22 году передала в октябре 15 куб, а написали 90 сказали, что призраки все поправят. Поменяли счетчик и никто не поправил и 506 гр пришлось заплатить. Обманывают людей»,

«Я передала по телефону данные на Нафтогаз, а ходил оператор по селу и передал другие показатели и снова выставляется бор на 125,00. Это что, специально так поступаете?» , - возмущаются потребители на официальной странице «Нафтогаз» в Facebook.

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