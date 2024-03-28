Таким образом в «Нафтогаз» отреагировали на вопрос от одной из потребительниц:
«Как пожилой человек без Дія и без смартфона, должен перерегистрировать на себя лицевой счет? Не задействуя соседей» .
В «Нафтогаз» заверили, что такой способ есть.
Для того чтобы переоформить личный счет без «Дія» и смартфона необходимо выполнить определенные действия. "Нафтогаз" предоставил инструкцию.
Так, для смены владельца необходимо отправить пакет документов, а именно: Заявление-присоединение, ИНН владельца; Документ о праве собственности по адресу; 1-2 страницы паспорта или фото с двух сторон ID-карты и справка о месте регистрации.
Передать собранный пакет документов можно одним из способов, среди которых: отсканирование или четкое фото каждого документа и отправка их на электронную почту: client@gas.ua.
Или можно отправить копии документов по почте по адресу: г. Кропивницкий, индекс 25009, получатель ООО ГК «Нафтогаз Украины».
Еще один способ передачи документов для переоформления лицевого счета: обращение в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ.
Без "Дія" и смартфона: "Нафтогаз" объяснил, как переоформить лицевой счет
Отметим, что перевод лицевого счета на другое лицо – одна из услуг в Дія.
"Услуга предоставляется на основании индивидуального решения каждого органа местного самоуправления в пределах территории", - говорят в "Дія".
Подать заявление на получение этой услуги заявитель может лично или через законного представителя путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом).
«Независимо от того, купили ли вы квартиру, вступили в наследство или имел место договор дарения, вам придется оформлять новые договоры с организациями, предоставляющими коммунальные услуги», - говорят в «Дія» относительно необходимости переоформления лицевого счета.
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