Українська влада почала більш уважно контролювати призначення субсидій, оскільки річні видатки на ці пільги становлять мільйони гривень. Це може призвести до втрати виплат деякими громадянами. У зв'язку з цим багатьом українцям скасують субсидії.
В першу чергу, субсидії позбавлять осіб, які мають борги за комунальні послуги. Проте заборгованість не нараховується, якщо є документи, які підтверджують, затримку зарплати або пенсії, що завадило здійснити платіж.
Якщо є документи, що підтверджують затримку у пенсії або зарплаті, субсидію можна відновити. Для цього необхідно погасити борг і укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником комунальних послуг.
Для оформлення виплат потрібно звернутися до Управління соціального захисту у своєму регіоні і:
- скласти заяву за спеціальним зразком;
- при наявності, додати договір оренди житла;
- заповнити довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї сім'ї;
- доповнити заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі є.
Субсидію можна також оформити через сервіс "Дія":
- оберіть розділ "Послуги" і перейдіть у пункт "Заява на субсидію";
- заповніть всі поля і перевірте вірність даних, які введені автоматично;
- оберіть, на які саме комунальні послуги вам потрібна субсидія;
- задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні характеристики домогосподарства.
Джерело: 24 Канал.
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