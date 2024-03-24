Держава почала пильніше стежити за виплатою субсидій, адже на неї щороку виділяють мільйони гривень.

Українська влада почала більш уважно контролювати призначення субсидій, оскільки річні видатки на ці пільги становлять мільйони гривень. Це може призвести до втрати виплат деякими громадянами. У зв'язку з цим багатьом українцям скасують субсидії.

В першу чергу, субсидії позбавлять осіб, які мають борги за комунальні послуги. Проте заборгованість не нараховується, якщо є документи, які підтверджують, затримку зарплати або пенсії, що завадило здійснити платіж.

Якщо є документи, що підтверджують затримку у пенсії або зарплаті, субсидію можна відновити. Для цього необхідно погасити борг і укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником комунальних послуг.

Для оформлення виплат потрібно звернутися до Управління соціального захисту у своєму регіоні і:

скласти заяву за спеціальним зразком;

при наявності, додати договір оренди житла;

заповнити довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї сім'ї;

доповнити заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі є.

Субсидію можна також оформити через сервіс "Дія":

оберіть розділ "Послуги" і перейдіть у пункт "Заява на субсидію";

заповніть всі поля і перевірте вірність даних, які введені автоматично;

оберіть, на які саме комунальні послуги вам потрібна субсидія;

задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні характеристики домогосподарства.

Джерело: 24 Канал.

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