Государство стало пристальнее следить за выплатой субсидий, ведь на него ежегодно выделяют миллионы гривен.

Украинские власти начали внимательнее контролировать назначение субсидий, поскольку годовые расходы на эти льготы составляют миллионы гривен. Это может привести к потере выплат некоторыми гражданами. В этой связи многим украинцам отменят субсидии.

В первую очередь, субсидии лишат лиц, имеющих долги за коммунальные услуги. Однако задолженность не начисляется, если есть подтверждающие документы, задержку зарплаты или пенсии, что помешало осуществить платеж.

Если есть документы, подтверждающие задержку в пенсии или зарплате, можно восстановить субсидию. Для этого необходимо погасить долг и заключить договор о реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг.

Для оформления выплат нужно обратиться в Управление социальной защиты в своем регионе и:

составить заявление по специальному образцу;

при наличии, добавить договор аренды жилья;

заполнить справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи;

дополнить заявление дополнительными справками о льготах, если таковые имеются.

Субсидию можно также оформить через сервис "Действие":

выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление на субсидию";

заполните все поля и проверьте правильность данных, которые введены автоматически;

выберите, на какие коммунальные услуги вам нужна субсидия;

задекларируйте свое имущество и укажите технические характеристики домохозяйства.

Источник: 24 Канал.

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