У «Дія» готуються до чергових змін, які стосуються багатьох українців і стануть ще одним інструментом, який змусить ворога відповісти за всі злочини проти України і її народу.

У «Дія» можна буде подати заяву про пошкоджене житло в міжнародний Реєстр збитків, пише Politeka.net.

Згідно з нового повідомлення у «Дія», буде старт найбільшому обміну даних між Україною та Євросоюзом, підписано угоду про співпрацю з міжнародним Реєстром збитків, який базується в Гаазі.

Отже, як запевняють у «Дія», скоро кожен українець, чиє житло постраждало, зможе подати заяву в Реєстр за кілька кліків.

«Це потрібно, щоб зафіксувати реальні масштаби шкоди від російської агресії та запустити санкційний механізм», - пояснили у «Дії».

Також у «Дія» пояснили, як саме це працюватиме. Так, на першому етапі можна буде надіслати заяви про пошкоджене або знищене житло.

«Важливо, що на таке житло має бути Акт про обстеження від місцевої влади», - наголошують у «Дія».

У майбутньому в Реєстрі можна буде фіксувати різні категорії збитків від агресії рф. Постраждалі зможуть подати заяви про: шкоду життю та здоровʼю, вимушене переміщення (в Україні та за кордон), тортури та інші ушкодження та збитки.

«На наступних етапах юридичні особи та держава також зможуть податися. Йдеться про збитки бізнесу, критичної інфраструктури тощо», - пояснили у «Дія».

Зазначимо, що Росія завдала збитків інфраструктурі України на понад 155 мільярдів доларів

Найбільше зазнав збитків житловий фонд. Тільки станом на січень 2024 року пошкоджено або знищено понад 250 тисяч будівель.

Кількість зруйнованого житла українців зростає кожного дня.

Серед регіонів, де зафіксовано найбільше зруйнованих житлових будівель, — Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська та Херсонська області. Додамо, що від ніщивних атак ворога останніми тижнями також страждає Сумська область. Там, з прифронтових сіл, триває примусова евакуація дітей.

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