ДТЕК оприлюднив нову невтшіну заяву щодо наслідків нової атаки і до чого готуватися споживачам.

Згідно з терміновою заявою ДТЕК, вночі ворог пошкодив один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

«Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення», - попередили в ДТЕК.

Щоб зменшити навантаження на мережу сьогодні не працюватиме в Одесі електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.

В ДТЕК також закликають розумно споживати електроенергію.

У свою чергу в Укренерго підкреслили, що ворог продовжує прицільно бити по енергетичній інфраструктурі. Вночі російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні.

Раніше в Укренерго назвали терміни можливого покращення ситуації в Харкові.

"У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, яким чином можна збільшити подачу електрики, ми цими шляхами йдемо паралельно", - сказав голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, «в кінці наступного тижня або днів через вісім-дев'ять вдасться суттєво покращити ситуацію».

Також Кудрицький наголосив, що Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг – це ті регіони, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії.

«Нам потрібно буде декілька днів для ліквідації наслідків російських атак, щоб ввімкнути те обладнання, яке було пошкоджено під час атак і, відповідно, забезпечити надійність споживання у цих регіонах», – повідомляв голова НЕК "Укренерго".

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