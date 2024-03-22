Українцям відключають електроенергію, з’явилося важливе роз’яснення, у кого може зникнути світло і що робити у такому випадку.

Мораторій на відключення світла в Україні скасовано. Йдеться про зникнення електроенергії в тих домівках, где є борги.

В Yasno зробили важливе роз’яснення, як саме можна відновити електропостачання, якщо його відключили за борги.

Як запевняють в Yasno, є декілька кроків, які допоможуть повернути світло після його відключення за борги.

Отже, перш за все необхідно оплатити заборгованість у повному обсязі. Для цього можна скористатися онлайн-сервісами YASNO чи партнерськими каналами.

Далі необхідно надіслати постачальнику заяву та квитанцію про оплату.

«Заяву можна скачати на сайті YASNO, квитанцію - відсканувати чи сфотографувати», - пояснюють в Yasno, уточнюючи також, що відправити заяву та квитанцію можнау чаті viber або telegram або ж в особисті повідомлення на сторінці YASNO у Facebook.

При цьому людей закликають обов’язково вказувати контакт для зв'язку.

І останній, третій крок – оплата рахунку за послуги з відключення та підключення.

«Ми надішлемо рахунок, але зауважте: реквізити на ньому відрізняються від тих, на які ви зазвичай платите за світло. Не промахніться. Квитанцію про оплату відправте назад на ту пошту, звідки надійшов рахунок», - повідомив директор Yasno Сергій Коваленко.

Надалі Yasno повідомить ОСР про оплату і найближчим часом постачання світла споживачу відновлять.

Коваленко також уточнив, скільки споживачів вже відрізали від електроенергії за борги. За його словами, їх небагато адже головна мета не відключити, а зробити так, щоб борг було сплачено.

«Намагаємось комунікаціями спонукати в більшості випадків», - пояснив Коваленко.

Також директор Yasno відповів на питання, що вважаєтсья боргом.

«Борг нараховується через місяц споживання. Скількі дається часу для сплати борга? Місяц- три? Чі це залежить від суми борга? Якщо сплатити не до 20го чісла, а скажемо 27го, це є підставою для відключення?», - уточнила жінка на сторінці Коваленка у Facebook.

«Борг - це коли ви не сплатили вчасно», - відреагував Сергій Коваленко на питання.

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