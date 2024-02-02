Вже зараз заборгованість українців за електроенергію перевищує 20 мільярдів гривень.

Починаючи з початку повномасштабного вторгнення, українцям не припиняли постачання електроенергії. Проте зараз ця практика буде впроваджена з метою спонукання споживачів до погашення боргів. Про це розповів експерт з енергетики Андрій Прокіп.

За інформацією експерта з енергетики Андрія Прокіпа, сума заборгованості українців за електроенергію перевищує 20 мільярдів гривень. Зокрема, в Києві та Чернівецькій області борги складають понад 1 мільярд гривень.

Ця сума є значною для постачальників, і вона могла б бути використана для поліпшення інфраструктури підприємств. За даними на жовтень 2023 року, сума боргу зменшилась порівняно з попереднім місяцем і становила понад 11 мільярдів гривень.

У зв'язку із зростанням української економіки минулого року, зменшуються можливості для донорської допомоги енергетичним підприємствам.

Постачальники електроенергії наразі мають борг у розмірі понад 40 мільярдів гривень, що створює кризу ліквідності та впливає на стабільність електропостачання.

Згідно з прийнятим рішенням, якщо борг перевищить 3 тисячі гривень та існує протягом 2 місяців, постачальники можуть відключити світло домогосподарствам. Громадяни, щоб уникнути цього, можуть звернутися до відповідальних органів для оформлення субсидії.

Непобутовим споживачам наразі не буде відключено електроенергію за борги. Проте представники "Укренерго" настоюють на перегляді списку таких підприємств.

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