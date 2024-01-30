Зазначено, що споживачі будуть попереджені про намір відключення електроенергії щонайменше за 10 робочих днів.

На початку лютого компанія-постачальник електроенергії Yasno розпочала проведення відключень світла для боржників. Зазначено, що пріоритетом є відключення найбільш злісних неплатників, які мають найвищу суму та найстарші борги. Про це повідомили в самій компанії, передає "Мінфін".

Зазначено, що споживачі будуть попереджені про намір відключення щонайменше за 10 робочих днів. Компанія зобов'язалася надсилати письмове повідомлення, в якому буде вказана підстава для відключення, сума заборгованості за договором та період, на який нараховано борг.

Після отримання офіційного повідомлення про відключення боржникові надається 10 днів на сплату заборгованості. Якщо борг буде погашений, електропостачання не буде припинено. Зручність для клієнтів полягає в можливості сплати боргу через сайт або застосунок постачальника, навіть якщо споживач не перебуває в Україні.

Генеральний директор Yasno, Сергій Коваленко, вказав, що відключення стосуватиметься переважно боржників з найбільшою та найдавнішою заборгованістю. Критерії вибору боржників включають величину боргу та тривалість заборгованості, і компанія прагне спілкуватися з боржниками для знаходження вирішення ситуації.

Важливо відзначити, що відновлення послуги електропостачання можливе лише після повної сплати боргу та пені.

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